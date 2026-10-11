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بث بتقنية HD و20 كاميرا.. 11 معلومة بـ القمة 133 بين الزمالك والأهلي في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بث بتقنية HD و20 كاميرا.. 11 معلومة بـ القمة 133 بين الزمالك والأهلي في الدوري

قمة الزمالك والأهلي
قمة الزمالك والأهلي
يسري غازي

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأهلي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد القمة 133

تنطلق صافرة البداية في القمة 133 والتى تجمع بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لـ القمة 133

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة القطبين، التي تحظى بأهمية خاصة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة القمة 133 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، محمود الونش، محمود بنتايج، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ أو أحمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة

ترتيب القطبين 

يدخل الفريقان المواجهة بطموحات متقاربة، إذ يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة في سباق المنافسة على المراكز الأولى.

الحضور الجماهيري 

أوضح اللواء شريف طلعت، خلال حديثه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن الاستعدادات تشمل التنسيق مع الجهات الأمنية ومنظومة التأمين الرياضي، إلى جانب تنظيم دخول الجماهير وتحديد المسارات المؤدية إلى المدرجات. وأضاف أن السعة الجماهيرية المقررة تبلغ 20 ألف مشجع لكل فريق، بإجمالي 40 ألف مشجع، موضحًا أن توزيع التذاكر يشمل المدرجات والمقصورات وفقًا للتنظيم المحدد لكل نادٍ.

فتح باب الاستاد

يفتح ستاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي والزمالك في الثالثة مساءً، قبل انطلاق مباراة القمة رقم 133 بخمس ساعات.

بث تليفزيوني في القمة 133
يتم نقل مباراة الزمالك والأهلي مساء اليوم الأحد بإستخدام وحدتي بث بتقنية HD و20 كاميرا.

حكام القمة 133 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين طاقم حكام سلوفيني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

ويتولي حكم ساحة رادي أوبريونوفيتش، حكم مساعد يوري برابروتنيك وجريجا كورديز وحكم رابع دافيد شمايتس و VAR حكم ماتي يوج ويساعده دافيد جابروفيتش

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري 

شهدت مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منافسة قوية على مدار السنوات الماضية، حيث التقى الفريقان في 132 مباراة، وفقًا للإحصائية الواردة، وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة النادي الأهلي، الذي نجح في تحقيق عدد أكبر من الانتصارات مقارنة بغريمه التقليدي الزمالك.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 52 مباراة، بينما حقق الزمالك الانتصار في 29 مواجهة، فيما انتهت 51 مباراة بالتعادل، وهو ما يعكس قوة المنافسة بين الفريقين وصعوبة حسم العديد من لقاءات القمة.

أهداف الأهلي والزمالك في مباريات القمة

تشير الإحصائية إلى تفوق الأهلي تهديفيًا في مواجهات الدوري أمام الزمالك، حيث سجل لاعبو المارد الأحمر 175 هدفًا، مقابل 118 هدفًا للفريق الأبيض.

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