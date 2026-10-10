قبل القمة 133.. 23 مليون يورو تفصل الأهلي عن الزمالك فمن يحسم قمة الدوري في ستاد القاهرة؟

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى استاد القاهرة الدولي مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في قمة تحمل الكثير من الحسابات الفنية والجماهيرية ولا تقتصر أهميتها على حصد النقاط الثلاث بل تمتد إلى صراع مبكر على صدارة الدوري المصري الممتاز في ظل تقارب الفريقين في جدول الترتيب وتباين الأرقام الخاصة بالقيمة السوقية لقائمتيهما.

وتكتسب القمة 133 أهمية مضاعفة في ظل دخول الزمالك المواجهة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة متقدمًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث بينما ينفرد بيراميدز بالصدارة برصيد 15 نقطة وهو ما يجعل نتيجة المواجهة المرتقبة مؤثرة في شكل المنافسة على قمة المسابقة خلال الجولات المقبلة.

وفي الوقت الذي تتساوى فيه طموحات القطبين في تحقيق الفوز تكشف الأرقام عن تفوق واضح للأهلي على مستوى القيمة السوقية مقابل أفضلية نسبية للزمالك في متوسط أعمار اللاعبين لتطرح المقارنة بين الفريقين مجموعة من المؤشرات قبل واحدة من أبرز مباريات الموسم.

القيمة السوقية.. الأهلي يتفوق بفارق يتجاوز 23 مليون يورو

تكشف الأرقام الخاصة بالقيمة السوقية للاعبي الأهلي والزمالك عن فجوة مالية واضحة بين الفريقين إذ تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لقائمة الأهلي نحو 37.33 مليون يورو مقابل 13.65 مليون يورو للزمالك.

وبذلك يصل الفارق بين القائمتين إلى نحو 23.68 مليون يورو لصالح الأهلي الذي يمتلك قيمة سوقية إجمالية تقترب من ثلاثة أضعاف القيمة المسجلة لمنافسه التقليدي.

ولا تعني هذه الفجوة بالضرورة أن الأهلي يمتلك أفضلية محسومة داخل الملعب لكنها تعكس اختلافًا في التقييم السوقي للاعبين وفقًا للأرقام المتاحة وتمنح المقارنة بُعدًا إضافيًا قبل المواجهة التي تظل نتائجها مرتبطة بعوامل متعددة من بينها الجاهزية البدنية والاختيارات الفنية والقدرة على التعامل مع الضغوط.

ويبلغ متوسط القيمة السوقية للاعب في الأهلي نحو مليون يورو بينما يصل المتوسط في الزمالك إلى 390 ألف يورو وهو ما يعزز الفارق بين الفريقين على مستوى التقييم الفردي للعناصر الموجودة في القائمة.

وتضع هذه الأرقام الأهلي في المقدمة من الناحية الاقتصادية لكن تاريخ مواجهات القمة يؤكد أن القيمة السوقية لا تمثل معيارًا كافيًا لتوقع النتيجة خاصة في المباريات التي تحكمها التفاصيل الصغيرة وقدرة كل فريق على استغلال الفرص والأخطاء.

إمام عاشور وعدي الدباغ.. صراع الأرقام قبل المواجهة الكبرى

على مستوى أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية داخل الفريقين يتصدر إمام عاشور قائمة الأهلي بقيمة تبلغ 5 ملايين يورو وفقًا للأرقام الواردة في المقارنة بينما يأتي عدي الدباغ في مقدمة لاعبي الزمالك بقيمة سوقية تصل إلى 1.8 مليون يورو.

ويعكس الفارق بين اللاعبين اختلافًا في التقييم السوقي إذ تزيد قيمة إمام عاشور على قيمة عدي الدباغ بنحو 3.2 مليون يورو لكن هذه المقارنة تظل مرتبطة بالأرقام السوقية ولا يمكن اعتبارها حكمًا نهائيًا على تأثير أي منهما في مجريات المباراة.

وتحمل القمة أهمية خاصة للاعبين القادرين على صناعة الفارق في الثلث الهجومي سواء من خلال التسجيل أو صناعة الفرص أو استغلال المساحات في دفاع المنافس إذ غالبًا ما تحتاج المواجهات الكبرى إلى لحظة فردية حاسمة لتغيير مسار اللقاء.

متوسط الأعمار.. الزمالك أصغر سنًا والأهلي أكثر ارتفاعًا في القيمة

لا تتوقف المقارنة بين الأهلي والزمالك عند الأرقام المالية بل تمتد إلى متوسط أعمار اللاعبين الذي يبلغ 25.6 عامًا في الزمالك مقابل 26.6 عامًا في الأهلي.

ويمنح هذا الفارق الزمالك أفضلية عمرية محدودة إذ يقل متوسط أعمار لاعبيه بعام كامل عن متوسط أعمار لاعبي الأهلي وهو مؤشر قد يرتبط بالحيوية والقدرة على تنفيذ الواجبات البدنية لكنه لا يكفي بمفرده للحكم على الأفضلية داخل الملعب.

في المقابل لا يعني ارتفاع متوسط الأعمار في الأهلي بالضرورة تراجع القدرة البدنية فالأمر يرتبط بتوزيع الأعمار داخل القائمة وعدد اللاعبين أصحاب الخبرات ومدى جاهزية العناصر الأساسية للمشاركة في مباراة تتطلب تركيزًا كبيرًا طوال دقائقها.

وتفرض طبيعة القمة على الفريقين تحقيق التوازن بين الحماس والاندفاع من جهة والانضباط التكتيكي وإدارة إيقاع المباراة من جهة أخرى وهو ما يجعل دور الخبرة والهدوء في التعامل مع المواقف الصعبة عاملًا مهمًا في تحديد شكل الأداء.

جدول ترتيب الدوري المصري يشعل حسابات القمة 133

تأتي مواجهة الأهلي والزمالك في توقيت مهم من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعدما فرض بيراميدز نفسه على صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بينما يتساوى القطبان عند 13 نقطة لكل منهما.

ويحتل الزمالك المركز الثاني متقدمًا على الأهلي بفارق الأهداف وهو ما يضيف أهمية مباشرة للمباراة إذ يسعى كل فريق إلى الانفراد بموقع أفضل في جدول الترتيب وعدم منح منافسه فرصة توسيع الفارق في سباق المنافسة.

وجاء ترتيب الدوري المصري قبل القمة وفقًا للأرقام الواردة على النحو التالي:

بيراميدز – 15 نقطة.

الزمالك – 13 نقطة.

الأهلي – 13 نقطة.

سيراميكا كليوباترا – 12 نقطة.

مودرن سبورت – 10 نقاط.

الاتحاد السكندري – 10 نقاط.

المقاولون العرب – 7 نقاط.

بتروجت – 7 نقاط.

طلائع الجيش – 7 نقاط.

زد – 7 نقاط.

القناة – 6 نقاط.

المصري – 6 نقاط.

البنك الأهلي – 6 نقاط.

وادي دجلة – 5 نقاط.

إنبي – 4 نقاط.

سموحة – 4 نقاط.

أبو قير للأسمدة – 3 نقاط.

الجونة – نقطتان.

بترول أسيوط – نقطتان.

غزل المحلة – نقطة واحدة.