الأهلي والزمالك في القمة 133.. أرقام القطبين في مختلف البطولات قبل موقعة الدوري

تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل التاريخ الطويل للمواجهات بين القطبين وتقارب موقفهما في جدول الدوري، إلى جانب استعدادات الجهازين الفنيين لحسم المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب، بينما يأمل الزمالك في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على موقعه بين فرق المقدمة.

ياسر إبراهيم جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي عن جاهزية ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، للحاق بمواجهة الزمالك المرتقبة في بطولة الدوري.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية يومي الجمعة والسبت، بعد تماثله للشفاء، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني قبل القمة.

وأضاف المصدر أن ياسر إبراهيم سيكون ضمن القائمة الرسمية للأهلي في المباراة، بينما تظل مسألة مشاركته أساسيًا أو جلوسه على مقاعد البدلاء مرهونة بالرؤية الفنية النهائية للمدير الفني الحسين عموتة.

وتمنح عودة المدافع خيارات إضافية للجهاز الفني للأهلي في تجهيز الخط الخلفي قبل المواجهة المهمة أمام الغريم التقليدي.

معتمد جمال يطالب لاعبي الزمالك بالفوز على الأهلي

على الجانب الآخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الأهلي، بعدما خاض مرانه مساء الخميس على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، ضمن التحضيرات للجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وعقد معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، شدد خلالها على ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد خلال الفترة الحالية، مطالبًا الجميع بالاستعداد الجيد من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الدوري.

تدريبات بدنية وفنية في مران الزمالك

بدأ مران الزمالك بفقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات للركض حول الملعب، إلى جانب مجموعة من التدريبات الخفيفة باستخدام الكرة.

وركز الجهاز الفني بعد ذلك على الجوانب الفنية والخططية، حيث قسّم معتمد جمال اللاعبين إلى مجموعات لتنفيذ عدد من التدريبات التكتيكية، مع توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء بصورة مستمرة.

ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، في ظل أهمية المباراة وتأثير نتيجتها على المنافسة في جدول الدوري.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

تحمل مواجهات الأهلي والزمالك تاريخًا طويلًا من المنافسة في مختلف البطولات المحلية والقارية، إذ تشير البيانات الواردة إلى أن أول مباراة ودية بين الفريقين أقيمت عام 1917، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد.

أما أول مواجهة رسمية في كأس السلطان حسين، فأقيمت عام 1924 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما كانت آخر مواجهة بين القطبين، وفق البيانات الواردة، يوم 1 مايو 2026، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

أرقام الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة

مواجهات الدوري المصري

التقى الأهلي والزمالك في 132 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الأهلي الفوز في 52 مواجهة، مقابل 29 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 51 مباراة بالتعادل.

مواجهات كأس مصر

جمع الفريقين 33 لقاءً في بطولة كأس مصر، فاز الأهلي في 17 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.

مواجهات السوبر المصري

وفي بطولة السوبر المصري، التقى الفريقان في 9 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 7 منها، مقابل انتصارين للزمالك.

مواجهات كأس السلطان حسين

شهدت بطولة كأس السلطان حسين 6 مواجهات بين الفريقين، حقق الأهلي الفوز في مباراة واحدة، مقابل 3 انتصارات للزمالك، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

مواجهات دوري القاهرة

وفي دوري القاهرة، التقى الأهلي والزمالك في 42 مباراة، فاز الأهلي في 21 مواجهة، مقابل 9 انتصارات للزمالك، بينما انتهت 12 مباراة بالتعادل.

مواجهات دوري أبطال إفريقيا

وعلى الصعيد القاري، التقى الفريقان في دوري أبطال إفريقيا خلال 9 مباريات، حقق الأهلي الفوز في 6 مواجهات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وفق الإحصائيات الواردة.

مواجهات السوبر الإفريقي

وفي بطولة السوبر الإفريقي، التقى الأهلي والزمالك في مباراتين، حقق كل فريق الفوز في مباراة واحدة.

إجمالي المواجهات الرسمية والودية بين الأهلي والزمالك

بحسب الأرقام الواردة في البيانات، بلغ إجمالي المباريات الرسمية بين الأهلي والزمالك 231 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 101 مواجهة، مقابل 54 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 76 مباراة بالتعادل.

أما على مستوى المباريات الودية، فقد التقى الفريقان في 23 مباراة، فاز الأهلي في 11 منها، مقابل 8 انتصارات للزمالك، وانتهت 4 مباريات بالتعادل.

وبذلك، يصل إجمالي المواجهات بين الفريقين في جميع البطولات، وفق الإحصائيات المذكورة، إلى 257 مباراة، حقق الأهلي الفوز في 114 مواجهة، مقابل 62 انتصارًا للزمالك، بينما انتهت 81 مباراة بالتعادل.

القمة 133 وصراع النقاط الثلاث

تأتي القمة المرتقبة في توقيت مهم للفريقين، في ظل رغبة الأهلي والزمالك في تعزيز فرصهما بالمنافسة على لقب الدوري المصري، حيث يسعى كل جهاز فني إلى استغلال فترة الاستعداد لتجهيز اللاعبين ومعالجة الأخطاء قبل صافرة البداية.

وبين جاهزية ياسر إبراهيم للأهلي وتعليمات معتمد جمال للاعبي الزمالك، تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة يوم الأحد، انتظارًا لما ستسفر عنه واحدة من أبرز مباريات الموسم الكروي المصري.