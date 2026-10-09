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قبل قمة الأهلي والزمالك.. فيفا يحسم الجدل حول تأخر عودة ثنائي الأبيض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل قمة الأهلي والزمالك.. فيفا يحسم الجدل حول تأخر عودة ثنائي الأبيض

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن

قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، أثار تأخر عودة اثنين من لاعبي الفريق الأبيض بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما تساؤلات بشأن موقفهما القانوني، ومدى أحقية النادي في الاعتراض على موعد وصولهما إلى القاهرة، خاصة مع ضيق الوقت المتبقي قبل مباراة القمة.

وتسلط لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على الضوابط المنظمة لعودة اللاعبين الدوليين إلى أنديتهم عقب انتهاء فترات التوقف الدولي، بما يحدد مسؤوليات الاتحادات الوطنية والأندية ومواعيد التحاق اللاعبين بتدريبات فرقهم.

ثنائي الزمالك يتأخر في العودة قبل القمة

شهدت فترة التوقف الدولي الأخيرة انضمام ثلاثة لاعبين من الزمالك إلى منتخبات بلادهم، وهم الفلسطينيان عدي الدباغ وآدم كايد، والأنجولي شيكو بانزا، للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.

وعاد عدي الدباغ إلى القاهرة مساء الخميس، بينما كان من المنتظر وصول آدم كايد وشيكو بانزا يوم الجمعة، قبل مواجهة الأهلي المقررة الأحد 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويثير تأخر وصول الثنائي تساؤلات بشأن مدى استفادة الجهاز الفني للزمالك من خدماتهما، خصوصًا أن الفريق يحتاج إلى تجهيز جميع عناصره قبل المواجهة المهمة.

ماذا تقول لوائح فيفا عن فترة التوقف الدولي؟

أوضح فيفا أن فترة التوقف الدولي الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر أصبحت، اعتبارًا من عام 2026، نافذة خاصة تستمر 16 يومًا، ويحق خلالها للمنتخبات خوض أربع مباريات كحد أقصى.

وتنظم لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين مواعيد التحاق المحترفين بمنتخبات بلادهم، وكذلك توقيت عودتهم إلى أنديتهم عقب انتهاء الالتزامات الدولية.

وبحسب المادة المتعلقة بهذه الفترة، يجب على اللاعبين بدء رحلة العودة إلى أنديتهم في موعد أقصاه صباح الأربعاء التالي لانتهاء النافذة الدولية، مع السماح للنادي والاتحاد الوطني بالاتفاق على ترتيبات مختلفة.

مهلة 24 ساعة.. وماذا عن السفر بين القارات؟

تنص اللوائح أيضًا على ضرورة عودة اللاعب إلى ناديه خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من نهاية الفترة المحددة لإخلاء سبيله، وترتفع المهلة إلى 48 ساعة إذا أقيمت مباريات المنتخب في اتحاد قاري مختلف عن الاتحاد القاري الذي ينتمي إليه نادي اللاعب.

كما تلزم القواعد الاتحاد الوطني بإخطار النادي كتابيًا بجدول سفر اللاعب ذهابًا وعودة قبل بداية فترة الاستدعاء بعشرة أيام، مع ضمان عودته في الموعد المحدد.

موقف شيكو بانزا وعدي الدباغ

وفقًا للتفاصيل المنشورة، كان من المفترض أن يبدأ شيكو بانزا رحلة العودة بعد انتهاء آخر مباراة لمنتخب أنجولا أمام مالاوي، الثلاثاء 6 أكتوبر، بينما جاءت عودة عدي الدباغ مساء الخميس متوافقة مع المهلة المقررة للاعب الذي خاض مبارياته مع منتخب فلسطين في الصين.

وتشير هذه القواعد إلى أن موعد العودة يخضع لضوابط واضحة، لكنها لا تعني بالضرورة ضمان مشاركة اللاعب في التدريبات أو المباريات فور وصوله.

ومع اقتراب القمة، يبقى التحدي أمام الجهاز الفني للزمالك هو تقييم الحالة البدنية للثنائي ومدى جاهزيتهما، قبل حسم الخيارات الفنية للمواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

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