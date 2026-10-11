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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 محاذير.. ماذا قال عموتة ومعتمد جمال لـ نجوم الأهلي والزمالك قبل القمة 133

عموتة ومعتمد جمال
عموتة ومعتمد جمال
يسري غازي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، لمتابعة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا للتاريخ الطويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.

وتنطلق صافرة البداية في القمة 133 والتى تجمع بين الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات أون سبورت وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة القطبين، التي تحظى بأهمية خاصة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

محاذير عموتة 

حذر المغربي الحسين عموتة المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اللاعبين من أن إهدار الكرات السهلة يعد بمثابة "لعب بالنار" وقد يعقد مهمة الفريق في مباراة لا تحتمل التفريط.
وطالب عموتة نجوم الأهلي بضرورة التركيز والهدوء والتحلي بالهدوء والتركيز التام أمام المرمى والتعامل بجدية مع أنصاف الفرص.
وأكد المدرب المغربي على ضرورة الالتزام بالخطة الفنية وضبط وسط الملعب للسيطرة على مجريات اللعب.

تحذيرات معتمد جمال

بدأ معتمد جمال تحذيراته مبكرا لـ نجوم الزمالك استعدادا للقمة 133 وطالب اللاعبين بضرورة الإبتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والتركيز فى الملعب خلال لقاء الأهلي.

وحذر معتمد جمال مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لاعبيه من متابعة وسائل الإعلام تفاديا للتأثر بأية إنتقادات أو أمور سلبية والتقليل من إمكانياتهم.

وطالب معتمد جمال المدير الني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك اللاعبين بالإبتعاد عن الأطعمة التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن قبل التوجه إلى ملعب استاد القاهرة لخوض ديربي الأهلي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة القمة 133 بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، محمود الونش، محمود بنتايج، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ أو أحمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سفيان بن جديدة

القمة 133 الزمالك الأهلي الدوري عموتة معتمد جمال

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