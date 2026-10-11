قبل قمة الأهلي والزمالك.. «زيزو» يطارد صدارة هدافي الدوري في صراع رباعي

تتجه الأنظار إلى قمة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في وقت تشتعل فيه المنافسة على لقب هداف المسابقة، بعدما تقاسم أربعة لاعبين صدارة القائمة برصيد 3 أهداف لكل منهم، من بينهم أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي.

وتعود منافسات الدوري بعد فترة توقف استمرت 24 يومًا بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، لتستأنف البطولة مبارياتها بمواجهات قوية، تتصدرها القمة المرتقبة بين القطبين، التي تمثل فرصة جديدة لزيزو من أجل تعزيز رصيده التهديفي والمنافسة على صدارة الهدافين.

زيزو ضمن رباعي الصدارة

يتساوى زيزو في صدارة ترتيب هدافي الدوري مع مصطفى البدري لاعب بتروجت، ومحمود ممدوح لاعب مودرن سبورت، وماولي وايو لاعب القناة، بعدما سجل كل منهم 3 أهداف خلال الجولات الخمس الأولى.

ويأمل لاعب الأهلي في استغلال مواجهة الزمالك لتعزيز رصيده، والانفراد بصدارة القائمة، في ظل المنافسة المبكرة على اللقب، وتقارب الأرقام بين مجموعة كبيرة من اللاعبين.

ولا يقتصر الصراع على الرباعي المتصدر، إذ يلاحقهم 15 لاعبًا يمتلك كل منهم هدفين، ما يفتح الباب أمام تغييرات محتملة في ترتيب الهدافين مع استئناف مباريات المسابقة.

قائمة هدافي الدوري المصري قبل الجولة السادسة

جاء ترتيب أبرز هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة السادسة كالتالي:

3 أهداف:

* مصطفى البدري – بتروجت.

* أحمد سيد زيزو – الأهلي.

* محمود ممدوح – مودرن سبورت.

* ماولي وايو – القناة.

هدفان:

* إدريسا تيام – المقاولون العرب.

* أحمد بلحاج – سيراميكا كليوباترا.

* ناصر ماهر – بيراميدز.

* سيف تقا – وادي دجلة.

* أحمد بحبح – بتروجت.

* محمد رضا بوبو – سيراميكا كليوباترا.

* محمود كهربا – إنبي.

* حسام حسن – الاتحاد السكندري.

* إسلام محارب – طلائع الجيش.

* صلاح محسن – المصري.

* مصطفى جمال – المقاولون العرب.

* حسام أشرف – الزمالك.

* أحمد شريف – الزمالك.

* عودة فاخوري – بيراميدز.

* أسامة فيصل – البنك الأهلي.

وتحمل مواجهة الأهلي والزمالك أهمية إضافية على مستوى المنافسة الفردية، إذ يدخل زيزو المباراة وهو أحد المتصدرين، بينما يمتلك الزمالك لاعبين يطاردون القائمة، من بينهم حسام أشرف وأحمد شريف، ولكل منهما هدفان وفقًا للأرقام المسجلة قبل الجولة السادسة.

ومع تقارب الأرقام واستمرار المنافسات، تبدو صدارة الهدافين مفتوحة أمام أكثر من لاعب، وقد تسهم أهداف القمة في إعادة ترتيب المنافسة، سواء بتقدم زيزو أو اقتراب أحد لاعبي الزمالك من المراكز الأولى.