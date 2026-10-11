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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القمة 133.. موعد فتح أبواب استاد القاهرة لدخول جماهير الأهلي والزمالك

جماهير الأهلي والزمالك
جماهير الأهلي والزمالك
محمد سمير

تتجة الأنظار مساء اليوم الأحد إلى استاد القاهرة الدولي، لمتابعة القمة 133 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تجمع بين الصراع التاريخي للقطبين والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وتشهد عملية نقل المباراة تجهيزات فنية خاصة، حيث تُنقل المواجهة باستخدام وحدتي بث بتقنية HD و20 كاميرا، لتغطية أحداث اللقاء من مختلف زوايا الملعب، وتقديم متابعة متكاملة للمباراة المرتقبة.

ومن المقرر فتح أبواب استاد القاهرة أمام جماهير الفريقين في الثالثة عصرًا، أي قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات، لإتاحة الوقت الكافي لدخول المشجعين وتنظيم عملية استقبالهم قبل صافرة البداية.

بيراميدز في الصدارة والقطبان يطاردانه

تأتي القمة في وقت يحتدم فيه التنافس على المراكز الأولى، بعدما تصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 15 نقطة، محققًا الفوز في مبارياته الخمس الأولى، بينما يتساوى الأهلي والزمالك برصيد 13 نقطة لكل منهما.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا رابعًا برصيد 12 نقطة، ثم مودرن سبورت والاتحاد السكندري برصيد 10 نقاط لكل منهما.

وتوقفت منافسات الدوري لمدة 24 يومًا عقب الجولة الخامسة، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية، قبل استئناف المباريات بالجولة السادسة التي تتصدرها مواجهة القطبين.

الأهلي يستهدف انتزاع الصدارة

يدخل الأهلي المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث والوصول إلى 16 نقطة، وهو ما يمنحه فرصة تجاوز الزمالك وبيراميدز إلى صدارة الترتيب مؤقتًا، حال بقاء الفريق السماوي عند رصيده الحالي.

كما يمنح الفوز الفريق الأحمر أفضلية في المواجهة المباشرة أمام الزمالك، الذي سيتوقف رصيده عند 13 نقطة، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط.

الزمالك يطمح إلى قلب ترتيب المقدمة

في المقابل، يسعى الزمالك إلى استغلال القمة لتحقيق انتصار يرفع رصيده إلى 16 نقطة، ويمنحه فرصة اعتلاء صدارة الدوري مؤقتًا، إذا لم يكن بيراميدز قد رفع رصيده قبل نهاية مباريات الجولة.

وسيمنح الفوز الفريق الأبيض دفعة مهمة في سباق اللقب، إلى جانب توسيع الفارق مع الأهلي، بعدما دخل الفريقان المواجهة متساويين في النقاط.

التعادل يبقي بيراميدز في المقدمة

إذا انتهت المباراة بالتعادل، سيحصل كل فريق على نقطة، ليرتفع رصيد الأهلي والزمالك إلى 14 نقطة، ويبقى بيراميدز متقدمًا عليهما برصيد 15 نقطة، بشرط عدم تغير رصيده خلال الجولة.

وتظل حسابات الصدارة مرتبطة أيضًا بمواجهة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا؛ ففوز الفريق السماوي يرفع رصيده إلى 18 نقطة، ويعزز موقعه في المركز الأول، بينما يمنح تعثره أحد القطبين فرصة أكبر لمنافسته على القمة.

موعد القمة 133

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وبين التجهيزات الفنية لنقل المباراة وحسابات المنافسة على الصدارة، تترقب الجماهير مواجهة قد تعيد ترتيب مراكز المقدمة، في ظل تقارب النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز.

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