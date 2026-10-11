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الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي

الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري

واستقر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، على الملامح الأساسية للتشكيل المتوقع الذي سيخوض به القمة، في ظل رغبة الفريق الأبيض في تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المنتظر أن يعتمد معتمد جمال على مهدي سليمان في حراسة المرمى، مع الدفع بعمر جابر ومحمود بنتايج في مركزي الظهيرين، إلى جانب محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل في قلب الدفاع.

وفي خط الوسط، يتوقع أن يشارك الثلاثي محمد شحاتة وأحمد ربيع وعبد الله السعيد، بينما يقود الهجوم كل من شيكو بانزا وأحمد شريف وعدي الدباغ.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على القمة.

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