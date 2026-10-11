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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال يحدد ملامح الهجوم أمام الأهلي

وينوي معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، الاعتماد على قوة هجومية واضحة خلال مواجهة الأهلي، من خلال الدفع بثلاثي في الخط الأمامي، يضم شيكو بانزا وحسام أشرف، إلى جانب عدي الدباغ أو أحمد شريف، وفقًا للملامح التي كشفت عنها التدريبات الختامية للفريق الأبيض.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال القدرات الهجومية للاعبين، من أجل تهديد مرمى الأهلي وتسجيل الأهداف، مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط، لتجنب استقبال أهداف خلال اللقاء المرتقب.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد إسماعيل، محمود الونش، محمود بنتايج، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا، حسام أشرف، عدي الدباغ أو أحمد شريف.

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