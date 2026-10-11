قمة فض الاشتباك.. الزمالك والأهلي في صدام ناري على صدارة الدوري المصري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية في الثامنة مساء اليوم الأحد إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

الزمالك يصطدم بالأهلي في قمة مرتقبة بالدوري المصري

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث، ما يمنح المواجهة أهمية كبيرة في سباق المنافسة على القمة.

ويطمح الزمالك، بقيادة مديره الفني معتمد جمال، إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوز يمنحه دفعة قوية في مشواره بالمسابقة، بعدما خاض الفريق استعداداته للمباراة من خلال معسكر مغلق بالعاصمة الجديدة.

وشدد الجهاز الفني للفريق الأبيض على ضرورة التركيز طوال شوطي اللقاء، واستغلال الفرص المتاحة أمام المرمى، مع إحكام الرقابة على مفاتيح لعب الأهلي والحد من خطورته الهجومية.

ويفتقد الزمالك خدمات الثلاثي محمد السيد وعمرو ناصر ومحمد إبراهيم بسبب الإصابة، بينما تضم قائمة الفريق عددًا من العناصر البارزة، من بينهم مهدي سليمان، ومحمد عواد، ومحمود بنتايج، وأحمد فتوح، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبد المجيد، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وآدم كايد، وعدي الدباغ، وشيكو بانزا، وناصر منسي.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي المواجهة بقيادة مديره الفني الحسين عموتة، واضعًا الفوز هدفًا أساسيًا من أجل مواصلة المنافسة على الصدارة، إلى جانب استعادة الاستقرار في الأداء بعد تذبذب النتائج والمستوى خلال الفترة الماضية.

وطالب الجهاز الفني لاعبيه بالتعامل بحذر مع المواجهة، والانتباه إلى نقاط القوة لدى الزمالك، مع ضرورة استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى، في ظل أهمية المباراة بالنسبة إلى الفريقين.

وتضم قائمة الأهلي عددًا من أبرز لاعبيه، يتقدمهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، إلى جانب محمد هاني وكريم فؤاد وياسين مرعي وأشرف داري، وفي خط الوسط إمام عاشور ومروان عطية ومروان الساعي، فضلًا عن أحمد سيد زيزو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة.

وتحمل مواجهة الليلة أهمية مضاعفة للفريقين، في ظل تساويهما في رصيد النقاط، حيث يتطلع كل طرف إلى حسم القمة لصالحه وتوجيه رسالة قوية لمنافسيه في سباق الدوري المصري.