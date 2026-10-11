سلاح التقليل.. معتمد جمال يشعل حماس لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي

يستعد معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لبث دفعة معنوية قوية للاعبي الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي في قمة بطولة الدوري المصري

وجمع الجهاز الفني لنادي الزمالك كل المقاطع المنتشرة خلال الساعات الماضية والتي تم التقليل فيها من قدرات وإمكانيات لاعبي الزمالك قبل لقاء القمة والتوقعات بشأن الخسارة بفارق كبير

ويعرض الجهاز الفني على اللاعبين اليوم فيديو خلال المحاضرة الأخيرة اليوم قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي لتحفيزهم والمطالبة بالرد على التقليل منهم

وسبق لجوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك استعمال تلك الطريقة قبل مباراة السوبر الإفريقي ونجح في تحفيز اللاعبين للفوز الذي تحقق

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز