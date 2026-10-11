«عموتة» يستقر على مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم أن الحسين عموتة، المدير الفني للاهلي ، استقر بشكل كبير على الدفع بمصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق خلال مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضافت “دينا” خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن اتجاه عموتة للاعتماد على شوبير يأتي في ظل استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك، حيث يدرس المدير الفني الاستقرار على العناصر التي سيعتمد عليها في التشكيل الأساسي، على أن يحسم اختياراته النهائية قبل انطلاق المباراة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

ومن المقرّر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.