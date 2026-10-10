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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال يطرح سؤالًا مثيرًا قبل القمة 131: الشناوي أم مصطفى شوبير؟

مصطفي شوبير والشناوى
مصطفي شوبير والشناوى
يمنى عبد الظاهر

طرح الإعلامي أحمد جلال تساؤلًا بشأن هوية حارس المرمى الأنسب لحراسة عرين النادي الأهلي خلال مواجهة الزمالك المرتقبة في القمة 131، في ظل المنافسة بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير على حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

ونشر أحمد جلال تساؤله حول الحارس الذي يستحق المشاركة في المباراة، قائلًا: «من الأنسب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء القمة 131.. محمد الشناوي أم مصطفى شوبير؟».

ويأتي هذا التساؤل في ظل اهتمام جماهير الأهلي بمعرفة اختيار الجهاز الفني لحراسة المرمى قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، التي تمثل أهمية كبيرة للفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة  الزمالك، غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء أمس الاول الأربعاء على استاد السلام.

الإعلامي أحمد جلال الزمالك محمد الشناوي ومصطفى شوبير جماهير الأهلي

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