ناقد: الأهلي الأقرب للفوز على الزمالك في القمة.. والتعادل وارد

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن الأهلي الأقرب نسبيًا لتحقيق الفوز على الزمالك في مباراة القمة المرتقبة، مشيرًا إلى أن مواجهات الفريقين لها حسابات خاصة، ولا تخضع بالضرورة لنتائج المباريات السابقة أو مستوى كل فريق.

وأوضح محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بخماسية على بتروجت، في ظل الأداء الفني والتكتيكي المميز الذي قدمه الفريق.

وأشار إلى أن الجهاز الفني للأهلي يسعى لاستثمار الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، رغم الغيابات الدفاعية المحتملة، موضحًا أن توفيق محمد وكريم فؤاد قد يكونان من الخيارات المطروحة لتعويض الغيابات، في انتظار حسم موقف بعض اللاعبين من المشاركة.

وفي المقابل، لفت إلى أن الزمالك يدخل المباراة تحت ضغط بعد خسارته أمام زد بثلاثية في بطولة كأس عاصمة مصر، موضحًا أن معتمد جمال يسعى لتهيئة اللاعبين نفسيًا وإبعادهم عن الضغوط الجماهيرية من خلال معسكر مغلق، مع إمكانية إجراء تعديلات على الجانب الهجومي والاستفادة من عودة اللاعبين الدوليين.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن الفريقين يواجهان ضغوطًا كبيرة قبل المواجهة المرتقبة، مرجحًا فوز الأهلي بنتيجة 2-1، مع احتمالية انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.