التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في الدوري

استقر معتمد جمال المدير الفني للزمالك على الحارس الأساسي خلال مواجهة الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد على استاد القاهرة ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وقرر معتمد جمال الدفع بالمهدي سليمان في حراسة مرمى الفريق

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة القمة بين القطبين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على بترول أسيوط بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، مساء أمس الاول الأربعاء على استاد السلام.