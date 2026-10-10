استمرت 4 دقائق فقط.. قصة أقصر مباراة بين الأهلي والزمالك في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجوله السادسه من بطولة الدوري المصري

و شهدت مباريات الأهلي والزمالك مواقف عديده على مر التاريخ.

ومن أبرز هذه المواقف قصة أقصر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بصافرة حكم أجنبي بعد حوالي 4 دقائق فقط من انطلاقها.

بدأت هذه الواقعة بمباراة الأهلي والزمالك يوم 9 أبريل 1999 على استاد القاهرة الدولي، في قمة الدوري المصري لموسم 1998-1999 بصافرة الحكم الفرنسي مارك باتا.

وأشهر الحكم الفرنسي البطاقة الحمراء في وجه أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة عقب تدخله العنيف ضد إبراهيم حسن لاعب الأهلي السابق.

ورفض لاعبو الزمالك، تحت قيادة المدرب فاروق جعفر هذا الأمر واعترضوا على قرار الحكم بطرد أيمن عبد العزيز، ورفضوا النزول إلى أرض الملعب ليطبق الحكم الفرنسي القانون وينهي المباراة بعد 5 دقائق فقط بانسحاب الزمالك وفوز الأهلي.