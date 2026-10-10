الزمالك بشرة خير للأهلي.. مشادة بين بدر رجب وأحمد سليمان بسبب تصريحات القمة

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، مشادة كلامية بين بدر رجب وأحمد سليمان، بسبب تصريحات الأول عن تفوق الأهلي على الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وقال بدر رجب ، إن مباريات الأهلي والزمالك تمثل فرصة لاكتشاف النجوم، مشيرًا إلى أن الأهلي سبق أن خاض مواجهة أمام الزمالك باللاعبين الشباب ونجح في الفوز بنتيجة 3-2.

وأضاف: «إحنا ماتش 3-2 ده بداياتنا، بنكسب الزمالك، مفيش جديد.. والماتش الجاي ده النادي الأهلي هيكسب نادي الزمالك، برده مش جديد»، مؤكدًا أن الزمالك يمثل بشرة خير للأهلي، سواء على مستوى النتائج أو في أمور أخرى.

في المقابل، اعترض أحمد سليمان على تصريحات بدر رجب، قائلًا إن مباراة الفوز بنتيجة 3-2 كانت «مباراة موقف وليس فنيات»، مضيفًا أن الزمالك سبق له الفوز بالدوري، كما استشهد بمواقف سابقة شارك فيها لاعبون صغار السن أمام الأهلي.

وشدد سليمان على رفضه الطريقة التي تحدث بها رجب عن الزمالك، قائلًا: «نادي الزمالك مش إفيه يا بدر علشان تتكلم كده».

ورد بدر رجب مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى الزمالك، موضحًا: «أنا مقولتش حاجة غلط، أنا بقول لما بنلاعب الزمالك بشرة خير.. مين قال إفيه؟».

وعاد أحمد سليمان ليؤكد أن الحوار بدأ يخرج عن الإطار الرياضي، معترضًا على استخدام لفظ «إفيه» في الحديث عن الزمالك، قبل أن يختتم بدر رجب رده بالتأكيد على أنه لم يستخدم هذا التعبير بقصد التقليل من النادي، قائلًا: «أنا مقولتش إفيه والله».