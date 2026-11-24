قالت الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، إن المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، في ظل التحولات والتحديات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي يشهدها العالم.

الحماية الاجتماعية استثمار وليست عبئًا على الموازنة

وأضافت السعيد، خلال لقاء خاص أجرته ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، على هامش ختام النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أن الدولة المصرية تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من المشروعات والمبادرات، أبرزها برنامجا «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، اللذان يمثلان نماذج يمكن للدول الأخرى الاستفادة منها، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول المختلفة.

وأوضحت أن فلسفة الحماية الاجتماعية لم تعد تقوم على اعتبار الإنفاق على التعليم والصحة والتدريب عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، وإنما يجب النظر إليه باعتباره استثمارًا في رأس المال البشري، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية الحقيقية ترتكز على توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأشارت المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية إلى أن هدف منظومة الحماية الاجتماعية لا يقتصر على حماية المواطنين من الوقوع في دائرة الفقر، بل يمتد إلى مساعدتهم على الخروج منها تدريجيًا وتمكينهم اقتصاديًا، بما يضمن استدامة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشتهم.

وفيما يتعلق بأهمية استضافة مصر المنتدى في هذا التوقيت، أكدت السعيد أن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة، واضطرابات سلاسل الإنتاج والإمداد، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يفرض على الدول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها.

وشددت على أن التمكين الاقتصادي لا ينفصل عن سياسات الحماية الاجتماعية، بل يمثلان مسارين متكاملين، يستهدفان حماية المواطنين من الانزلاق إلى الفقر، وفي الوقت نفسه تحسين مستوى معيشتهم وجودة حياتهم من خلال تطوير الخدمات المقدمة إليهم.