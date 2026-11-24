قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجع عن مذكرة التفاهم لأنها تصب في مصلحة إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

قرار مهاجمة إيران بيد الرئيس الأمريكي

وأضاف بزشكيان: «نتحاور مع واشنطن لكن سنحافظ على عزتنا ولن نرضخ».

وتابع الرئيس الإيراني: «لا نزال نؤمن بالحوار، لكن ذلك لا يعني الاستسلام».

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية استعدا لاحتمال شن هجوم على إيران، مشيرًا إلى أن قرار تنفيذ الهجوم يعود إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأضاف كاتس أن حزب الله لن ينضم إلى أي حملة عسكرية تستهدف إيران.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة كيميائية.