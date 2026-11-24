قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار رقائق الهواتف الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، منذ بداية العام، كان أحد العوامل المؤثرة في أسعار الهواتف المحمولة، موضحًا أن أسعار هذه الرقائق شهدت زيادات متواصلة انعكست على تكلفة الأجهزة.

شعبة الاتصالات تكشف أسباب ارتفاع الأسعار في مصر

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي لؤي أباظة، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا تزال أعلى من نظيرتها في الأسواق الخارجية، حتى مع الزيادات التي شهدتها الأسعار العالمية، مشيرًا إلى وجود اختلاف واضح بين أسعار بيع الهواتف خارج مصر وأسعارها داخل السوق المحلية.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الهواتف المستوردة من الخارج تخضع لعدد من الرسوم، تصل نسبتها الإجمالية إلى نحو 38.5%، لافتًا إلى أن هذه النسبة تشمل 10% جمارك، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، و5% رسومًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب رسوم أخرى تصل في مجموعها إلى النسبة المذكورة.

وأشار طلعت إلى اختلاف المعاملة بالنسبة للهواتف المصنعة محليًا مقارنة بالأجهزة المستوردة، موضحًا أن عددًا من الشركات والعلامات التجارية، مثل سامسونج وشاومي وفيفو، لديها مصانع داخل مصر، بينما يُعد هاتف آيفون من الأجهزة التي لا تُصنع محليًا وتُستورد من الخارج.

ولفت إلى أن هواتف آيفون تخضع للرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة، والتي تصل إلى نحو 38.5%، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بنظيرتها في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن اختلاف تكاليف التصنيع والاستيراد والرسوم المفروضة ينعكس على السعر النهائي للأجهزة داخل السوق المصرية.