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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أفشة يقترب من اللحاق بالقمة.. تطورات جديدة في إصابة نجم الأهلي

أفشة
أفشة
عمرو مصطفى

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، بعدما كشف مصدر طبي داخل القلعة الحمراء عن موقف محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق، من المشاركة في مباراة القمة المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تطورات جديدة في إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

وأكد المصدر أن أفشة سيشارك في التدريبات الجماعية للأهلي اليوم، تمهيدًا لتجهيزه للمباراة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون تحت تصرف الجهاز الفني، وفقًا لحالته البدنية ومدى استجابته للتدريبات قبل المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي.

وكان أفشة قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام بترول أسيوط، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى استبداله مع نهاية الشوط الأول، لتجنب تفاقم الإصابة والحفاظ على جاهزيته للاستحقاقات المقبلة.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي موقف اللاعب بصورة نهائية، خاصة في ظل أهمية مباراة الزمالك، التي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ومن المنتظر أن تحسم التدريبات الأخيرة مدى قدرة أفشة على المشاركة في اللقاء، سواء بالتواجد ضمن التشكيل الأساسي أو الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء، وفقًا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق الفنية خلال مباراة القمة.

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