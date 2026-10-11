عموتة يفاضل بين توفيق محمد وكريم فؤاد قبل قمة الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، كان قد جرب توفيق محمد ضمن المجموعة الأساسية خلال مران أمس، واستمر اللاعب مع الأساسيين طوال التدريبات، كما قرر ضمه إلى معسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الزمالك، ما عزز من احتمالية مشاركته في مباراة القمة.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن كريم فؤاد ظهر ضمن المجموعة الأساسية في تدريبات اليوم، واعتمد عليه عموتة منذ بداية المران وحتى نهايته، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد عليه أمام الزمالك، في ظل استمرار المفاضلة بين اللاعبين لحسم الاختيار النهائي قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.