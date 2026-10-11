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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة الكرة المصرية.. عدي الدباغ يقترب من المشاركة أمام الأهلي بالمسكنات

عدي الدباغ
عدي الدباغ
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم أن الفلسطيني عدي الدباغ تعرض لنزلة برد شديدة منذ يومين ومازال اللاعب يعاني من أثارها قبل مباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن اللاعب قريب من المشاركة في اللقاء بناء على رغبته مع استخدام بعض الأدوية (حقن - مسكنات).

واختتمت أن الجهاز الفني سوف يحسم قراره النهائي من مشاركة اللاعب خلال ساعات وفي حال وجود تحسن بسيط سيشارك في اللقاء باستخدام المسكنات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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