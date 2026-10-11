من القاضية إلى خماسية الشحات.. أسلحة الأهلي التهديفية تهدد الزمالك قبل القمة

تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي فى الثامنة مساء حيث تتجدد المواجهة التاريخية بين الأهلي والزمالك في قمة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في مباراة تتجاوز حساباتها مجرد المنافسة على النقاط الثلاث لتضع أصحاب الخبرات السابقة أمام اختبار جديد وتمنح أصحاب البصمات التهديفية فرصة لتعزيز مكانتهم في واحدة من أكثر المواجهات جماهيرية وإثارة في الكرة المصرية.

ومع اقتراب صافرة البداية تبرز الأرقام التاريخية لنجوم الأهلي الحاليين الذين سبق لهم التسجيل في شباك الزمالك لتكشف عن امتلاك الفريق الأحمر مجموعة من اللاعبين الذين يعرفون طريقهم إلى مرمى المنافس التقليدي ويتقدمهم حسين الشحات الذي يتربع على قمة الهدافين بين عناصر الجيل الحالي يليه المغربي أشرف بن شرقي ثم محمد مجدي أفشة صاحب الأهداف المرتبطة بلحظات حاسمة في تاريخ مواجهات الفريقين.

ولا تقتصر أهمية هذه الأسماء على عدد الأهداف التي سجلتها بل تمتد إلى طبيعة اللحظات التي ظهرت خلالها إذ ارتبطت بعض البصمات التهديفية بانتصارات كبيرة أو نهائيات لا تزال حاضرة في ذاكرة جماهير الأهلي وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات هجومية تملك خبرة التعامل مع الضغوط المصاحبة لمباريات القمة.

حسين الشحات.. الهداف الأول لجيل الأهلي الحالي

يأتي حسين الشحات في مقدمة لاعبي الأهلي الحاليين الأكثر تسجيلًا في مواجهات الزمالك بعدما نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال نحو 16 مباراة خاضها بقميص الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي إلى جانب صناعة هدف آخر ليؤكد حضوره المتكرر في المواعيد الكبرى.

وتمنح هذه الأرقام جناح الأهلي أفضلية معنوية قبل القمة الجديدة خاصة أنه يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع أجواء الديربي سواء من خلال التحركات داخل منطقة الجزاء أو استغلال المساحات خلف دفاع المنافس فضلًا عن قدرته على الظهور في اللحظات التي يحتاج فيها الفريق إلى تغيير مسار المباراة.

وكانت آخر بصمات الشحات التهديفية أمام الزمالك في مواجهة الدور الثاني من الدوري المصري خلال الموسم الماضي عندما شارك في الانتصار الكبير الذي حققه الأهلي بثلاثة أهداف دون رد ليواصل تعزيز سجله أمام الفريق الأبيض.

ويعكس تصدر الشحات لهذه القائمة أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه في القمة المرتقبة خصوصًا أن المواجهات الكبرى كثيرًا ما تحسمها تفاصيل صغيرة مثل التحرك الصحيح داخل منطقة الجزاء أو استغلال فرصة واحدة أمام المرمى.

أشرف بن شرقي.. خبرة الزمالك تتحول إلى سلاح أحمر

على الرغم من خوضه عددًا أقل من مباريات القمة بقميص الأهلي فإن المغربي أشرف بن شرقي يملك سجلًا تهديفيًا لافتًا أمام الزمالك بعدما سجل أربعة أهداف خلال أربع مواجهات خاضها مع الفريق الأحمر أمام ناديه السابق فضلًا عن صناعة هدف آخر.

وتمنح تجربة بن شرقي السابقة مع الزمالك اللاعب معرفة بطبيعة المواجهة وأجوائها في الوقت الذي أصبحت فيه مشاركته بقميص الأهلي مصدرًا إضافيًا للاهتمام بالنظر إلى قدرته على صناعة الفارق في المباريات التي تتطلب حلولًا فردية وحسمًا أمام المرمى.

وظهر التأثير الهجومي للجناح المغربي بوضوح في مواجهة الدور الثاني من الدوري بالموسم الماضي عندما سجل هدفين ضمن ثلاثية الأهلي وأسهم أيضًا في صناعة الهدف الثالث ليقدم واحدة من أبرز بصماته في مباريات القمة بقميص الفريق الأحمر.

أفشة.. صاحب البصمات المرتبطة بالتاريخ

يحتل محمد مجدي أفشة مكانة مختلفة بين لاعبي الأهلي الذين سجلوا في شباك الزمالك إذ لا ترتبط أهميته بعدد الأهداف فقط وإنما بقيمة بعض اللحظات التي شهدت ظهوره في المواعيد الحاسمة.

وخاض أفشة نحو 16 مباراة أمام الزمالك بقميص الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا لكن الهدفين يحملان دلالات خاصة في ذاكرة الجماهير الحمراء.

وتبقى بصمة أفشة الأبرز هي هدفه الشهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 الذي قاد الأهلي إلى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتتويج باللقب القاري في مواجهة اكتسبت مكانة استثنائية بسبب طبيعتها وأهميتها التاريخية.

كما سجل لاعب الوسط الهجومي هدفًا في نهائي كأس مصر عام 2024 في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد وقدم خلالها تمريرة حاسمة ليؤكد حضوره في أكثر من مناسبة كبرى جمعت الفريقين.

رباعي آخر ينتظر فرصته في القمة

وبعيدًا عن الثلاثي الذي يتصدر المشهد التهديفي تضم قائمة الأهلي الحالية أربعة لاعبين آخرين سبق لهم التسجيل أمام الزمالك وهم إمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم وكريم فؤاد بعدما سجل كل منهم هدفًا واحدًا في مواجهات القمة.

وتكتسب هذه الأسماء أهميتها من تنوع مراكزها وأدوارها داخل الملعب إذ لا تقتصر الخطورة التهديفية للأهلي على المهاجمين والأجنحة وإنما يمكن أن تأتي أيضًا من لاعبي الوسط أو المدافعين خصوصًا في الكرات الثابتة والتحركات المتأخرة داخل منطقة الجزاء.