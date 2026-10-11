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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكالمة تحفيزية من حسين لبيب لمعتمد جمال قبل القمة

حسين لبيب
حسين لبيب
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم عن تواصل الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية مع عبد الناصر محمد مدير الكرة ومعتمد جمال المدير الفني للفريق.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن المكالمة شهدت رسائل تحفيزية للثنائي قبل مواجهة القمة وكان هناك رسالة خاصة من رئيس النادي لمدرب الفريق (أنا واثق فيك).

واختتمت رئيس نادي الزمالك أكد على ثقته في الفريق بالكامل على إسعاد الجمالهير وتحقيق الفوز في القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الأحد، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الموسم الحالي.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين قطبي الكرة المصرية، وسط ترقب جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على لقب الدوري وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حسين لبيب الزمالك معتمد جمال الزمالك والأهلي الدوري المصري

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