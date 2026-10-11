في يوم القمة.. هاني حتحوت يطرح سؤالًا على الجماهير بشأن توقعات مباراة الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي هاني حتحوت سؤالًا على متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن توقعاتهم لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

مباراة القمة

وتترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري، وسط حالة من الترقب الجماهيري لمعرفة الفريق الذي سيتمكن من حسم القمة لصالحه.