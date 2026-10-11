أحمد حسن يكشف كواليس أول تواصل بين الدرندلي والتوأم لاحتواء أزمة المنتخب

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق عن كواليس أول تواصل بين التوأم حسام وإبراهيم حسن، مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاحتواء الأزمات التي انتشرت مؤخرًا في المعسكر الأخير للمنتخب الوطني.

وقال أحمد حسن في تصريحات خلال برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "حدث تواصل بالفعل بين التوأم وخالد الدراندلي لتهدئة الأوضاع".

وتابع: "هذا التواصل كان بادرة جيدة من بعض الوسطاء لتهدئة الأمور، وكان الحديث بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل".

وأكمل: "التوأم قالا للدرندلي إنه أخ أكبر لهما وعشرة عمر"، وينتهي هذا الأمر بكافة آثاره في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الاتحاد الاثنين المقبل".

وأكد أحمد حسن أن التهدئة تأتي في إطار الصالح العام للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.