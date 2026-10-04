قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 6 ساعات .. فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة أسوان ينجح في إعادة «يد مبتورة»
«الجدار الفولاذي» .. وزير الخزانة الأمريكي يكشف تفاصيل الحملة ضد إيران وعزلها اقتصاديًا
عبد الله عمر: مواجهة جنوب أفريقيا «اختبار حقيقي جديد» لـ حسام حسن
خبير تربوي: الرياضيات تُنمّي التفكير المنطقي والناقد ولا يمكن الحكم على المنهج من أسبوع واحد
لمناقشة أوضاع المنتخب.. اجتماع رباعي بين أبوريدة والدرندلي وحسام وإبراهيم حسن عقب مواجهة جنوب إفريقيا
«أكسيوس»: أمريكا طردت دبلوماسييْن إيرانييْن بعد تجاهلهما أمر مغادرة أراضيها
لو عايز تثقف نفسك دينيًا.. كتب شرعية تنصح بها دار الإفتاء تنفع كل مسلم
أحد القائمين على «متصدقش» : تدوينات عبدالله قدري تكشف انتماءه للإخوان الإرهابية
إبراهيم فايق: كل ضيوف البرنامج مسئولون عن تصريحاتهم .. وحق الرد مكفول
وزير الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم تيجراي «باطلة».. ولن نُستدرج للتدخل في أزمتها الداخلية
«عبدالعاطي»: وحدة الدول العربية والأفريقية والحفاظ على الحدود المصرية «خطوط حمراء»
نائب رئيس اتحاد الكرة: كان يجب توضيح موقفنا من تصريحات حسام حسن عن «الشناوي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس ليه رصيد.. خالد الدرندلي: محمد الشناوي له مكانته عندنا كلنا.. من الكبير للصغير

الشناوي
الشناوي
علا محمد

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه كان يجب على مجلس إدارة الاتحاد إصدار توضيح عقب تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

وقال الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية: «لازم كان يحصل توضيح من اتحاد الكرة بعد تصريحات حسام حسن عن الشناوي، وكلنا متفقين عليه كمجلس إدارة».

وأضاف: «محمد الشناوي لعيب مش قليل، محمد الشناوي لعيب كبير وأدى كتير، وله قوته ومكانته عندنا كلنا من الكبير للصغير».

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: «ليه بتحطنا في مشكلة مع الأندية؟ ما الأندية دي هي اللي إحنا بنتعاون معاها علشان المنتخب، وهي اللي بتساعدنا علشان نطلع المنتخب».

وتأتي تصريحات الدرندلي في ظل استعداد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز جميع العناصر والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادًا للمواجهة، مع تركيز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة الأربعاء الماضي قادمة من جنوب السودان، عقب ختام المعسكر الخارجي، حيث بدأ الفريق استعداداته مباشرة لمواجهة جنوب أفريقيا، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني، ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، وفق المعطيات الواردة، ليتصدر المجموعة الثانية، بينما جاء مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة اتحاد الكرة مجلس إدارة الاتحاد حسام حسن محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

سعر الذهب

800 جنيه.. انخفاض مستمر في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

ياسر إبراهيم

قرار حاسم من ياسر إبراهيم بشأن مصيره مع الأهلي

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن طيار «فلاي دبي» المتهم بمحاولة إسقاط طائرة متجهة إلى إسرائيل

حاول إسقاط طائرة.. وسائل إعلام أمريكية تكشف مفاجأة عن طيار فلاي دبي

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

ترشيحاتنا

تحويل اللقاء الاقتصادي إلى مسار متواصل للمشروعات والشراكات في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال

منتدى العلمين أفريقيا يضع أساسًا لمنصة اقتصادية مستدامة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه فى مصر الآن

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنكي الأهلي ومصر اليوم

بالصور

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

من القمر إلى المريخ.. كيف تحولت السيارات إلى مركبات تستكشف عوالم أخرى؟

السيارات
السيارات
السيارات

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح
عقد قران نجل سحر نوح

بسيارة فرعونية.. مغامر مصري يروج للسياحة برحلة برية من القاهرة للقطب الشمالي

المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي
المغامر عمرو بدوي

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

الفريق عبد المنعم واصل

الفريق عبد المنعم واصل.. قائد الجيش الثالث الميداني في نصر أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد