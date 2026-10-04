حارس ليه رصيد.. خالد الدرندلي: محمد الشناوي له مكانته عندنا كلنا.. من الكبير للصغير

أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه كان يجب على مجلس إدارة الاتحاد إصدار توضيح عقب تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

وقال الدرندلي، خلال تصريحات تلفزيونية: «لازم كان يحصل توضيح من اتحاد الكرة بعد تصريحات حسام حسن عن الشناوي، وكلنا متفقين عليه كمجلس إدارة».

وأضاف: «محمد الشناوي لعيب مش قليل، محمد الشناوي لعيب كبير وأدى كتير، وله قوته ومكانته عندنا كلنا من الكبير للصغير».

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة: «ليه بتحطنا في مشكلة مع الأندية؟ ما الأندية دي هي اللي إحنا بنتعاون معاها علشان المنتخب، وهي اللي بتساعدنا علشان نطلع المنتخب».

وتأتي تصريحات الدرندلي في ظل استعداد منتخب مصر لمواجهة جنوب أفريقيا وديًا، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، لتجهيز جميع العناصر والاستقرار على التشكيل الأمثل خلال الفترة المقبلة.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادًا للمواجهة، مع تركيز الجهاز الفني على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين بدنيًا وفنيًا.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة الأربعاء الماضي قادمة من جنوب السودان، عقب ختام المعسكر الخارجي، حيث بدأ الفريق استعداداته مباشرة لمواجهة جنوب أفريقيا، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا للمنتخب الوطني، ويستهدف الجهاز الفني تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة ضمن خطة الإعداد للاستحقاقات المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، وفق المعطيات الواردة، ليتصدر المجموعة الثانية، بينما جاء مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، ويتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.