محلل رياضي: أرفض تدوير حراس الأهلي.. والشناوي دوره أشبه بمدير الكرة

أكد المحلل الرياضي أحمد عز رفضه لفكرة التدوير بين حراس مرمى الأهلي، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الحالية، بينما يمتلك الفريق حارسًا آخر بخبرات كبيرة وقادرًا على قيادة المجموعة.

وقال أحمد عز، خلال ظهوره في بودكاست «نجم الجماهير»: «أنا ضد الروتيشن في مركز حراسة المرمى بالأهلي، مصطفى شوبير ماشي بشكل كويس، وعندي حارس تاني قوي جدًا بخبرات كبيرة وقائد للمجموعة زي الشناوي».

وأوضح أن محمد الشناوي لا يقتصر دوره على المشاركة داخل الملعب، لكنه يؤدي دورًا قياديًا مهمًا داخل غرفة ملابس الأهلي، مضيفًا: «دوره أشبه بمدير الكرة داخل غرفة الملابس».

وأشار المحلل الرياضي إلى أن التدوير في مركز حراسة المرمى لا يراه وسيلة حقيقية لتقييم مستوى الحارس، مؤكدًا أن استمرار الحارس في المشاركة يساعد الجهاز الفني على الحكم بشكل أدق على مستواه وقدرته على تحمل المسؤولية.

واختتم أحمد عز حديثه بالتأكيد على أن التدوير بين حراس المرمى قد يؤثر على الفريق، خاصة في ظل أهمية الاستقرار في هذا المركز، الذي يتطلب قدرًا كبيرًا من الثبات والثقة.