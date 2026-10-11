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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: بيراميدز بيصرف بكل قوة .. والمنافسة الصحية في صالح الكرة المصرية

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

تحدّث فرج عامر عن نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن ما يقدمه النادي في المنافسة يستحق الانتباه، في ظل الإنفاق القوي الذي يقوم به من أجل المنافسة على البطولات.

الأهلي

وأضاف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أخطر ما في الأمر هو وجود بيراميدز في قلب المنافسة، مع ظهوره من وقت لآخر لمتابعة ما يحدث حوله، قبل أن يعود مجددًا إلى المشهد.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز ينفق بقوة، لكنه يركز على الجوانب المهمة في المنافسة، مشددًا على أن وجود منافسة قوية بين الأندية أمر صحي ويصب في مصلحة كرة القدم.

بيراميدز الاهلي الزمالك منتخب مصر

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