فرج عامر: الأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين القادرين على تقديم أداء قوي

أكد فرج عامر أن النادي الأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين القادرين على تقديم أداء قوي، في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة.

الأهلي

وأضاف عامر أن وفرة اللاعبين تمنح حسين عموتة أكثر من خيار لاختيار التشكيل المناسب للمباراة، متمنيًا له التوفيق في اختيار العناصر القادرة على تقديم أفضل أداء وتحقيق النتيجة المطلوبة.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأهلي لديه عدد كبير من اللاعبين القادرين على تقديم أداء قوي، ربنا يوفق عموتة في التشكيل».