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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم الخامس لكأس العالم للرماية 2026.. منافسات قوية في البندقية الهوائية ومسدس 25 مترا

الرماية
الرماية
عبدالله هشام

تتواصل اليوم الاثنين، منافسات بطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، في يومها الخامس، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية، في واحدة من أبرز البطولات الدولية المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام.

وتقام منافسات البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الرماية من مختلف دول العالم، في إطار تنظيم يستهدف تقديم البطولة بالصورة التي تليق بمكانة مصر وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية.

بندقية الهواء للرجال ومسدس 25 متر للسيدات في صدارة منافسات اليوم

ويشهد برنامج اليوم الاثنين منافسات بندقية ضغط الهواء لمسافة 10 متر للرجال، التي تتضمن مرحلتي التأهيل والنهائي، إلى جانب منافسات مسدس 25 متر للسيدات – مرحلة الرمي السريع، فضلاً عن التدريبات الخاصة بمنافسات مسدس 25 متر للرجال، ومنافسات البندقية لمسافة 50 متر للسيدات.

وتأتي منافسات اليوم ضمن برنامج فني متنوع يجمع عدداً من أبرز تخصصات الرماية، مع استمرار التنافس بين المشاركين من أجل التأهل إلى النهائيات وتحقيق أفضل النتائج في البطولة.

منافسات متنوعة تجمع أبطال العالم

وتشهد البطولة منافسات قوية في مختلف تخصصات المسدس والبندقية، بداية من مسابقات الأسلحة الهوائية لمسافة 10 متر، مروراً بمنافسات المسدس لمسافة 25 متر والبندقية لمسافة 50 متر، وصولاً إلى منافسات البندقية لمسافة 300 متر، إلى جانب منافسات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات.

وتوفر البطولة فرصة للاحتكاك بين نخبة من الرماة والراميات من مختلف المدارس الرياضية، في ظل مشاركة دولية واسعة تعكس أهمية الحدث على أجندة الرماية العالمية.

مصر تستضيف كأس العالم حتى 20 أكتوبر

وتستمر منافسات كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026 حتى الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري، حيث تختتم الفاعليات بمغادرة الوفود المشاركة، بعد أيام من المنافسات التي تجمع أبطال العالم في مختلف تخصصات الرماية.

وتؤكد استضافة البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة استمرار حضور مصر على خريطة تنظيم البطولات الرياضية الدولية، وتعزيز قدرتها على استقبال كبرى الأحداث العالمية في منشآتها الرياضية الحديثة.

كأس العالم للرماية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كأس العالم اتحاد الرماية

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