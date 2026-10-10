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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق المنافسات الرسمية لكأس العالم للرماية 2026 بالعاصمة الجديدة

بطولة كأس العالم للرماية
بطولة كأس العالم للرماية
أ ش أ

انطلقت اليوم السبت، المنافسات الرسمية لبطولة كأس العالم للرماية «بندقية ومسدس» 2026، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، بمشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية من مختلف أنحاء العالم، في انطلاقة قوية لواحد من أبرز الأحداث الدولية على أجندة الاتحاد الدولي للرماية (ISSF) هذا العام، وسط أجواء من الحماس والترقب لمنافسات تجمع نخبة أبطال اللعبة في مواجهة رياضية عالمية على أرض مصر.

وجاء انطلاق المنافسات عقب حفل افتتاح البطولة، الذي أُقيم مساء أمس الجمعة بأحد فنادق العاصمة الجديدة، بحضور قيادات مصرية ودولية وممثلي الوفود المشاركة، لتبدأ اليوم المواجهات الرسمية بين أبطال العالم، في مشهد يعكس حجم الحدث وأهميته على الساحة الرياضية الدولية.

ويشهد برنامج اليوم السبت انطلاق منافسات مسدس الهواء لمسافة 10 أمتار مختلط، وبندقية الهواء لمسافة 10 أمتار مختلط، مع إقامة مراحل التأهيل والنهائيات، إلى جانب منافسات مسدس 25 متراً للسيدات، فيما تتواصل التدريبات الخاصة بمنافسات البندقية لمسافة 50 متراً، لتبدأ البطولة بإيقاع تنافسي قوي يضع الرماة أمام اختبار حقيقي للتركيز والدقة والقدرة على حسم المواجهات.

وتتواصل المنافسات حتى 20 أكتوبر الجاري، من خلال برنامج متنوع يضم مسابقات المسدس والبندقية بمختلف المسافات، بداية من الأسلحة الهوائية، مروراً بمنافسات المسدس لمسافة 25 متراً والبندقية لمسافة 50 متراً، وصولاً إلى منافسات البندقية لمسافة 300 متر، إلى جانب مسابقات الفرق المختلطة ومراحل التأهيل والنهائيات، بما يمنح البطولة زخماً فنياً كبيراً ويضع أبطال الدول المشاركة أمام منافسات مرتقبة على مدار أيامها.

وتحتضن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية منافسات البطولة، في إطار الاستعدادات المصرية لاستقبال الوفود الدولية وتوفير الأجواء التنظيمية والفنية المناسبة للرياضيين، بما يضمن خروج المنافسات بالصورة التي تليق بحجم المشاركة الدولية وقيمة البطولة.

وتمنح مشاركة 51 دولة ونحو 600 رامٍ ورامية الحدث أهمية خاصة، في ظل وجود مدارس مختلفة في رياضة الرماية وتعدد المنافسات، وهو ما يرفع من قوة المواجهات المنتظرة ويمنح البطولة فرصة جديدة لإبراز التطور الذي تشهده استضافة مصر للفاعليات الرياضية الكبرى.

ومن جانبه، أكد حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للرماية، أن انطلاق المنافسات الرسمية يمثل بداية مرحلة مهمة من الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر، مشدداً على أن الاتحاد يعمل بكل طاقته من أجل تقديم بطولة تليق باسم مصر ومكانتها، وتعكس قدرتها على تنظيم كبرى البطولات الدولية.

وقال حازم حسني: «نرحب بجميع أبطال العالم والوفود المشاركة على أرض مصر، ونتطلع إلى منافسات قوية ومميزة تعكس القيمة الفنية الكبيرة لبطولة كأس العالم للرماية، نحن سعداء باستضافة هذا العدد من الدول والرماة، ونعمل على توفير أفضل الأجواء أمام جميع المشاركين، حتى تخرج البطولة بصورة مشرفة تليق بمصر وبمكانتها في الرياضة العالمية».

وأضاف: «تمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين أسرة الرماية الدولية، وإتاحة المنافسة أمام نخبة من أبرز اللاعبين واللاعبات في العالم، كما نحرص على أن تكون هذه الاستضافة إضافة جديدة لمسيرة الرماية المصرية، وأن نقدم للجميع تجربة تنظيمية متميزة تعكس حجم الجهد المبذول من أجل إنجاح الحدث».

وتتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة إلى ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، حيث تتواصل المنافسات بين أبطال العالم في سباق نحو منصات التتويج، وسط تطلعات إلى بطولة حافلة بالمستويات الفنية القوية واللحظات الحاسمة، تضاف إلى سجل استضافة مصر للأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

المنافسات الرسمية بطولة كأس العالم للرماية بندقية ومسدس

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