إحنا أكبر من التحفيل.. حازم إمام يحسم الجدل بشأن علاقته بحسام غالي ومتعب

أكد حازم إمام، أن حسام غالي وعماد متعب من أقرب الأشخاص إليه، مشددًا على أن العلاقة التي تجمعه بهما قائمة على المحبة والأخوة، ولا تتضمن أي نوع من التحفيل أو السخرية.

وأوضح حازم إمام خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، أن البعض فهم حديثه في الاستوديو التحليلي في سياق الهزار والتحفيل، وهو ما لم يحدث، بحسب تأكيده، قائلًا: «حسام غالي أخويا وحبيبي، وعماد متعب نفس الكلام، حتى في الاستوديو التحليلي الناس أخدت الكلام في سكة التحفيل والهزار، وده محصلش والله خالص».

وأضاف أنه يتعامل مع غالي ومتعب باعتبارهما شقيقيه، ولا يوجد بينهما هذا النوع من المزاح الذي فهمه البعض من حديثه، مؤكدًا أن علاقته بهما أكبر من ذلك.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن الفيديو الذي نشره جاء بهدف توضيح الأمر للجماهير وإنهاء أي سوء فهم، موضحًا أنه ليس من عادته الحديث أو الظهور لتفسير مثل هذه المواقف، لكنه رأى أن التوضيح كان ضروريًا هذه المرة.

