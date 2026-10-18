حازم إمام: حسام غالي وعماد متعب إخواتي.. ومفيش بينا تحفيل أو هزار بالطريقة دي

أكد حازم إمام، عبر قناة أون سبورت، أن علاقته بحسام غالي وعماد متعب قائمة على المحبة والأخوة، نافيًا وجود أي خلافات بينهم، بعد الجدل الذي أُثير حول تصريحاته الأخيرة في الاستوديو التحليلي.

حازم إمام

وقال حازم إمام: «حسام غالي أخويا وحبيبي وعماد متعب نفس الكلام، حتى في الاستوديو التحليلي الناس أخدت الكلام في سكة التحفيل والهزار، وده محصلش والله خالص، أنا بتعامل معاهم على إنهم إخواتي ومفيش بينا التحفيل والكلام ده».

وأضاف أنه نشر الفيديو لتوضيح حقيقة موقفه للجماهير وإنهاء حالة الجدل، موضحًا: «أنا مش من عادتي أتكلم أو أظهر، بس كان لازم أوضح النقطة دي».