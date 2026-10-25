شركة الكرة ومستحقات اللاعبين على طاولة اجتماع الزمالك الثلاثاء المقبل

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد اجتماعه المقبل يوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها التجهيز لطرح شركة الكرة، ومصير حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب ملف مستحقات اللاعبين ومقدمات عقود الموسم الجديد.

وكان الاجتماع السابق للمجلس لم يشهد مناقشات بشأن شركة الكرة أو مستقبل المدير التنفيذي، بينما من المنتظر أن تحظى هذه الملفات باهتمام أكبر خلال الاجتماع المقبل.

ومن المنتظر يتصدر ملف شركة الكرة مناقشات المجلس، في ظل التحركات الخاصة بالتجهيز لطرحها، إلى جانب بحث موقف حسن موسى وإمكانية رحيله عن منصبه خلال الفترة المقبلة، على أن تتضح الصورة بشأن هذه الملفات وفقًا لما ستسفر عنه مناقشات الاجتماع المرتقب.

وسيناقش المجلس أزمة المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول، وخطة توفير السيولة اللازمة لصرف جزء من مقدمات عقود اللاعبين المحليين والأجانب عن الموسم الجديد، حيث تسعى الإدارة للوفاء بالتزاماتها المالية، مع استهداف صرف جزء من المقدمات بنهاية شهر أكتوبر الجاري، للحفاظ على الاستقرار داخل الفريق.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، على ملعب القاهرة الدولي.