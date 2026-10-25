موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، على ملعب القاهرة الدولي.

ويسعى الفارس الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، صاحب الصدارة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، لتعزيز رصيده والتقدم في جدول الترتيب.

وكان المقاولون العرب قد حقق الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، يوم الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة السابقة من الدوري المصري الممتاز.

أما الزمالك، فكان قد تجاوز بترول أسيوط بهدف دون رد، في الجولة الماضية من المسابقة، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء الثلاثاء الماضي.

الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وكان الزمالك قد حجز مقعده في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، بعدما حقق الفوز على ضيفه الجيش الرواندي بهدف دون رد، في لقاء الإياب الذي أقيم مساء السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد ليمنح الفريق الأبيض انتصارًا جديدًا على منافسه الرواندي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الزمالك بالنتيجة نفسها، بهدف دون رد، سجله ناصر منسي.

وبذلك، حسم الزمالك التأهل إلى دور المجموعات بنتيجة إجمالية 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليغلق ملف المواجهة الأفريقية مؤقتًا، ويبدأ التركيز على الاستحقاق المحلي المقبل أمام المقاولون العرب.