75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا

مرت 75 دقيقة من مواجهة فريقي نادي الزمالك والجيش الرواندي، اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وتشير النتيجة إلى تقدم الفارس الأبيض 1-0.

وسجل أحمد شريف الهدف الأول للزمالك في الدقيقة الأولى من انطلاق المباراة.

وشهدت الدقائق الماضية سيلا من الأهداف الضائعة من جانب لاعبي نادي الزمالك لتعزيز النتجة ولكن تألق حارس المرمى ورعونة اللاعبين وراء إهدار الفرص الكثيرة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد حمد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد خضري ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد الجفالي وشيكو بانزا وحسام أشرف.