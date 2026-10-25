دونجا: الزمالك قادر على التأهل بدوري أبطال إفريقيا.. ومعتمد جمال مجبر على هذا الإسكواد

أشاد تامر عبد الحميد «دونجا»، لاعب الزمالك السابق، بتأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة الجيش الرواندي، مؤكدًا قدرة الفريق على مواصلة مشواره في البطولة رغم صعوبة المنافسة.

وقال دونجا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم: «أبارك للاعبين والجهاز الفني تأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والفريق الأبيض قدم شوطًا أول ممتازًا، لكنه تراجع في الشوط الثاني».

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الفريق يستطيع التأهل من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة المنافسة، مشيرًا إلى أن الأبيض يمتلك فرصة لمواصلة مشواره القاري.

وتحدث دونجا عن مستوى إيشو خلال مواجهة الجيش الرواندي، قائلًا: «إيشو من أفضل لاعبي الزمالك أمام الجيش الرواندي، واللاعب يتطور بشكل مستمر، بينما لم يقدم البدلاء المستوى المطلوب بعد مشاركتهم في المواجهة».

واختتم تصريحاته بالحديث عن محمد حمد، موضحًا: «محمد حمد لاعب موهوب، لكن لا بد أن يجد دعمًا داخل الملعب من اللاعبين أصحاب الخبرات في الزمالك. معتمد جمال مجبر على هذا الإسكواد، ويؤدي دوره باكتشاف لاعبين شباب يكونون نواة للفريق في المستقبل».