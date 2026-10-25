إعلامية تكشف حقيقة عرض الـ25 مليون جنيه لتجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم أن مسئولي نادي الزمالك لم يعقدوا أي جلسات مع أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في ظل عدم فتح ملف التجديد مع اللاعب حتى الآن.

وأضافت دينا، خلال تصريحاتها ببرنامجها «ستاد المحور»، أن الزمالك لم يقدم أي عروض مالية لأحمد فتوح حتى الآن، كما لم يحدد مبلغ 25 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقده، خلافًا لما تردد خلال الفترة الماضية بشأن وجود اتفاق أو عرض رسمي من النادي للاعب.

واختتمت بأن مسؤولي الزمالك من المنتظر أن يؤجلوا فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، على أن يُحدد موعد بدء المفاوضات لاحقًا، وفقًا لرؤية إدارة النادي وترتيب أولوياتها خلال المرحلة المقبلة