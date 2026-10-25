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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضعيف جدًا .. محمد فاروق يفتح النار على حكم «القمة» بين الأهلي والزمالك

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علا محمد

علق محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام السابق على أداء الحكم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 2-0.

وقال محمد فاروق في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "حكم مباراة القمة ضعيف جدًا، التحركات غريبة ومفيش رشاقة، كلامه كتير داخل الملعب، ومش هو الحكم اللي ييجي هنا".

وعن وجود ركلتي جزاء للزمالك لم تحتسب.. قال: "قراره كان صحيحًا والزمالك لا يستحق أي ركلات جزاء".

وأكمل: "كابتن عصام عبد الفتاح له كل التقدير، ولكن القانون واحد في العالم كله، هل لما منتخب مصر يلعب في بطولة عالمية هل بنتفق إن القانون يكون مصري ولا أجنبي؟.. لا وجود لمعايير التحكيم، القانون واحد".

وعن عدم السماح للزمالك للاستماع لتسجيلات غرفة الفيديو.. قال: "هذا قرار اتحاد الكرة مش لجنة الحكام، والاتحاد يقدر يفرض قراره على لجنة الحكام، ولكن الاتحاد قال في الأول إنه مش هيسمح بحاجة زي دي، وأنا استغربت إن الاتحاد رفض، لو هتطبقها يبقى على الجميع".

واختتم فاروق حديثه قائلا: "لجنة الحكام مستقلة في قرارتها الفنية، وعند اتحاد الكرة الاستماع للفيديو ده جزء إداري وليس فنيًا".

محمد فاروق رئيس لجنة الحكام السابق الحكم السلوفيني الأهلي الزمالك

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