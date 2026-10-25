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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إبراهيم يدافع عن معتمد جمال: ارحموا لاعبي الزمالك في الظروف الصعبة.. وهذه أسباب معاناة الفريق

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

أبدى محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، رضاه عن نتيجة الفريق أمام الجيش الرواندي، والتي منحته بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا رفضه الانتقادات الموجهة إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

قال محمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: «أنا مبسوط وراضي عن الزمالك بعد الفوز على الجيش الرواندي والتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وأنا ضد أي هجوم على معتمد جمال، لأن لازم نقيم الأمور في ضوء الظروف اللي بيمر بيها النادي، مش نتعامل مع الفريق وكأنه في ظروف طبيعية».

أضاف لاعب الزمالك السابق: «أنا ضد أي تقليل من المجهود اللي بيقدمه اللاعبون والجهاز الفني، لأننا كنا بننتظر نشوف الأداء ده لما النادي يكون في ظروف طبيعية، لكن الزمالك حاليًا بيمر بظروف استثنائية لم ولن تحدث لأي نادٍ في العالم على الإطلاق».

تابع: «رغم كل الصعوبات اللي بيواجهها الزمالك، الفريق لسه بيحقق مكاسب مهمة، وده شيء لازم نقدره، لأن المنافسة وتحقيق النتائج في الظروف دي مش أمر سهل، وبالتالي لازم يكون فيه دعم ومساندة للاعبين والجهاز الفني بدلًا من الهجوم عليهم».

وتحدث محمد إبراهيم عن أزمة الغيابات ونقص عدد اللاعبين داخل الفريق، قائلًا: «الزمالك عنده غيابات مؤثرة زي ناصر منسي ومحمد السيد ومحمد إبراهيم، وفي الأساس قائمة الفريق فيها عجز على مستوى عدد اللاعبين، وده بيزود صعوبة الموقف على الجهاز الفني».

استكمل: «أنا صعبان عليا لاعيبة الزمالك بسبب الضغط البدني والإجهاد اللي بيتعرضوا له، لأنهم بيلعبوا مباراة كل أربعة أيام تقريبًا، وفي نفس الوقت مفيش بدائل كافية تساعدهم، خصوصًا في ظل وقف القيد وعدم تدعيم الفريق بصفقات جديدة».

وانتقل لاعب الزمالك السابق للحديث عن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، مشيدًا بإمكاناته الفنية، حيث قال: «أحمد فتوح أفضل ظهير أيسر في مصر، وهو لاعب موهوب جدًا، ومش من نوعية اللاعبين اللي بيعملوا مشاكل باستمرار مع أي حد داخل النادي».

اختتم محمد إبراهيم تصريحاته قائلًا: «ممكن يكون عند أحمد فتوح بعض الأخطاء اللي محتاجة تتعالج، وممكن يكون فيه سلوكيات محتاجة تقويم، لكن في النهاية إحنا بنتكلم عن لاعب موهوب وإمكانياته كبيرة، والمهم إننا نساعده يستفيد من موهبته ويقدم أفضل ما عنده لصالح الزمالك».

محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق الزمالك الجيش الرواندي معتمد جمال

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