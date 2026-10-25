سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

علّق الحكام المساعد الدولى السابق سامى هلهل على أداء الحكم السلوفيني الذي أدار مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك والتي انتهت لصالح الأول بنتيجة 2-0.

وقال سامي هلهل في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "الحكم لم يؤثر على أداء ونتيجة المباراة، وكان الأداء جيد".

وعن وجود ركلتي جزاء للزمالك لم تحتسب.. قال "لقطة أشرف داري مفيهاش حاجة والحالة كانت تنافس طبيعي، والثانية بمعيار الدوري المصري تتحسب زي ما بن شرقي اتحسبت دي تتحسب كمان".

وأكمل: "أنا مع كلام الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة أن هناك معيارا للدوري المصري، داخل إفريقيا هناك قوة في الالتحام، وكذلك في أمريكا الجنوبية، وأي حكم سافر بره هتلاقيه بيقدم مستوى كويس علشان قوة الالتحام عكس هنا أي دفعة تلاقي فيه سقوط للاعب والقوة البدنية بتختلف من دوري لدوري ومن منطقة لمنطقة".