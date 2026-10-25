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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام باولو : النتائج الإيجابية للزمالك أهم من الأداء بسبب ضغط المباريات

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، سعادته بتأهل الفريق الأبيض إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، موجهًا التهنئة إلى جماهير القلعة البيضاء، ومشددًا على أهمية مواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة.

وقال حسام باولو، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج «زملكاوي» مع كابتن محمد أبوالعلا، إن الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية أهم من الأداء في المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق وضغط المباريات التي يخوضها على المستويين المحلي والأفريقي.

وأضاف أن تألق أحمد شريف مع الزمالك يمثل دفعة معنوية مهمة لباقي المهاجمين، ويمنحهم حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم والمنافسة على المشاركة في المباريات، بما يصب في مصلحة الفريق.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الفوز على الجيش الرواندي والتأهل إلى دور المجموعات سيمنحان اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة المقاولون العرب، مؤكدًا أهمية استثمار الحالة الإيجابية لمواصلة تحقيق النتائج المطلوبة.

واختتم حسام باولو تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم ستكون صعبة، في ظل قوة الفرق المشاركة ورغبة الجميع في تحقيق نتائج مميزة، وهو ما يتطلب من الزمالك الحفاظ على تركيزه والعمل على حصد النقاط في كل مباراة.

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