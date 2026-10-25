6 مقاعد متبقية.. من سيحجز مكانه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟

اقترب الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 من نهايته، بعدما حسمت 10 أندية تأهلها رسميًا إلى مرحلة المجموعات، فيما تتبقى 6 بطاقات ستُحسم من خلال مواجهات الأحد، في ختام منافسات هذا الدور من المسابقة القارية.

وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بخروج ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، حامل اللقب، بعدما فشل في تجاوز ويليتي دي بنغيلا الأنجولي، الذي انتزع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، عقب تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي المقابل، نجحت مجموعة من الأندية صاحبة التاريخ القاري في حسم تأهلها، من بينها الترجي التونسي ومولودية الجزائر ونهضة بركان المغربي، إلى جانب الزمالك وبيراميدز ممثلي الكرة المصرية، لتتواصل المنافسة على بقية المقاعد قبل انطلاق مرحلة المجموعات.

10 أندية تحجز مقاعدها في دور المجموعات

حسمت 10 أندية تأهلها رسميًا إلى مرحلة المجموعات، بعدما اجتازت منافسات الدور التمهيدي الثاني بنجاح، لتصبح على بُعد خطوة من بدء مشوارها في المرحلة الرئيسية للبطولة.

وتضم قائمة المتأهلين يانج أفريكانز التنزاني، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وويليتي دي بنغيلا الأنجولي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ومولودية الجزائر، والترجي التونسي، وبيراميدز والزمالك، وحوريا الغيني، ونهضة بركان المغربي.

وشهدت مباريات السبت تأهل عدد من الفرق البارزة، إذ تجاوز الترجي التونسي عقبة السويحلي الليبي، فيما حسم حوريا الغيني تأهله على حساب المريخ السوداني بركلات الترجيح، رغم خسارته مباراة الإياب بهدف دون رد.

كما واصل الزمالك وبيراميدز مشوارهما القاري، بعدما نجحا في تخطي عقبة الجيش الرواندي والمريخ بنتيو من جنوب السودان، بينما أكد نهضة بركان حضوره بين المتأهلين عقب تفوقه على ستار سبورت أكاديمي السيراليوني.

6 مباريات تحسم البطاقات الأخيرة اليوم

تتواصل منافسات الدور التمهيدي الثاني، اليوم الأحد، بإقامة 6 مواجهات حاسمة، تسعى خلالها الأندية المتنافسة إلى حجز المقاعد المتبقية في دور المجموعات، قبل الانتقال إلى المرحلة التي تضم أفضل 16 فريقًا في القارة.

وتشهد مباريات اليوم مواجهة سيمبا التنزاني أمام 15 دي أوجوستو من غينيا الاستوائية، فيما يلتقي كولومب سبورتيف الكاميروني مع تينغيث السنغالي.

كما يواجه الهلال السوداني فريق سيداما الإثيوبي، ويلتقي أسيك ميموزا الإيفواري مع المغرب الفاسي، بينما يستضيف النادي الإفريقي التونسي فريق تي بي مازيمبي الكونغولي، ويصطدم نواذيبو الموريتاني بسان بيدرو الإيفواري.

وتحمل هذه المواجهات أهمية كبيرة، إذ ستحدد هوية الأندية الستة الأخيرة التي ستكمل عقد المتأهلين إلى مرحلة المجموعات، في ظل تفاوت نتائج الذهاب بين الفرق، ما يجعل بعض المواجهات أقرب للحسم، بينما تظل بطاقات أخرى مفتوحة على جميع الاحتمالات.

سيمبا والهلال وأسيك.. أفضلية قبل مواجهات الإياب

يدخل سيمبا التنزاني مواجهة الإياب أمام 15 دي أوجوستو بأفضلية كبيرة، بعدما حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 6-1 في مباراة الذهاب، ليقترب بقوة من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

وفي مواجهة أخرى، يسعى الهلال السوداني إلى تأكيد تفوقه أمام سيداما الإثيوبي، بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ما يمنحه أفضلية قبل مواجهة الإياب.

أما أسيك ميموزا الإيفواري، فيطمح إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم تأهله أمام المغرب الفاسي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 1-1، لتبقى المواجهة مفتوحة على احتمالات متعددة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل كولومب سبورتيف الكاميروني مواجهة تينغيث السنغالي وهو يمتلك أفضلية واضحة، بعدما حقق الفوز خارج أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، ويأمل في الحفاظ على تفوقه لحسم بطاقة العبور.

النادي الإفريقي ومازيمبي.. قمة مرتقبة لحسم التأهل

تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين النادي الإفريقي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي، التي تعد من أبرز مباريات ختام الدور التمهيدي الثاني، نظرًا إلى تاريخ الفريقين وخبرتهما في المنافسات القارية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1-1 في الكونغو، ليبقى الحسم مؤجلًا إلى لقاء الإياب، الذي يسعى خلاله النادي الإفريقي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقة التأهل.

في المقابل، يتمسك مازيمبي، المتوج بلقب البطولة في خمس مناسبات، بآماله في مواصلة المشوار القاري، ويأمل في العودة بنتيجة إيجابية تضمن له الوجود بين فرق دور المجموعات.

نواذيبو وسان بيدرو.. مواجهة لتعويض نتيجة الذهاب

وفي مواجهة أخرى، يستضيف نواذيبو الموريتاني فريق سان بيدرو الإيفواري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الإيفواري بنتيجة 2-1.

ويحتاج نواذيبو إلى تحقيق الفوز بفارق مناسب من الأهداف لقلب النتيجة الإجمالية لصالحه، بينما يدخل سان بيدرو اللقاء بأفضلية هدف واحد، ساعيًا إلى الحفاظ على تقدمه وانتزاع بطاقة التأهل.

وتمنح نتيجة الذهاب الفريقين دوافع مختلفة قبل المواجهة، إذ يتعين على الفريق الموريتاني المبادرة هجوميًا، في حين يستطيع سان بيدرو التعامل مع المباراة وفقًا لحسابات النتيجة الإجمالية.

موعد انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، وفقًا لجدول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومع اكتمال قائمة الأندية الـ16 المتأهلة عقب مباريات الأحد، ستبدأ الفرق الاستعداد لمرحلة جديدة من المنافسة، التي تتطلع خلالها إلى بلوغ الأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب القاري.

ويأتي خروج صن داونز حامل اللقب ليؤكد أن طريق المنافسة لن يكون سهلًا أمام أي فريق، في ظل رغبة الأندية المتأهلة في استغلال الفرصة وكتابة تاريخ جديد في البطولة الإفريقية.