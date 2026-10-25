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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكلاسيكو .. أرقام لافتة بين برشلونة وريال مدريد وصراع هجومي بين يامال ومبابي

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز العناصر الهجومية، يتقدمها لامين يامال في صفوف الفريق الكتالوني، وكيليان مبابي مع الفريق الملكي، وسط طموحات متبادلة بمواصلة الانتصارات وحسم واحدة من أقوى مواجهات الموسم في الدوري الإسباني.

ويدخل الفريقان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، بينما تغلب ريال مدريد على إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، ليزداد الترقب للمواجهة التي تجمع الغريمين في إطار المنافسة على صدارة المسابقة.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل الرغبة في حصد النقاط الثلاث وتعزيز الموقف في جدول الترتيب، إلى جانب القيمة التاريخية والجماهيرية التي تحظى بها مواجهات الكلاسيكو.

برشلونة يتفوق تهديفيًا قبل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة بأرقام هجومية لافتة، بعدما سجل لاعبوه 39 هدفًا خلال أول 9 جولات من الدوري الإسباني، مقابل 23 هدفًا لريال مدريد، وفقًا للأرقام الواردة قبل اللقاء.

ويعكس هذا الفارق الفاعلية الهجومية للفريق الكتالوني، الذي يعتمد على تنوع الحلول الهجومية وقدرة لاعبيه على صناعة الفرص واستغلالها، بينما يراهن ريال مدريد على مهارات نجومه وقدرتهم على حسم المواجهات الكبرى.

أرقام لامين يامال ورافينيا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا

يبرز لامين يامال ضمن أهم العناصر الهجومية في برشلونة، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 6 أهداف خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، إلى جانب تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

أما رافينيا، فسجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري الإسباني، كما أحرز هدفين خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ليقدم إضافة هجومية مهمة للفريق الكتالوني.

وقدم فيرمين لوبيز مستويات مميزة أيضًا، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري الإسباني، إلى جانب تسجيل هدف وصناعة آخر خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية الأسماء الواردة ضمن القائمة الهجومية، سجل أنتوني جوردون هدفًا وصنع 4 أهداف خلال 8 مباريات في الدوري، كما أحرز هدفًا في دوري أبطال أوروبا خلال 3 مباريات.

وسجل كريم أديمي هدفين وصنع هدفين خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، إلى جانب إحراز هدفين في 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا، فيما سجل جابرييل جيسوس 3 أهداف خلال 5 مباريات في الدوري، وهدفًا خلال مباراتين في البطولة القارية.

كيليان مبابي يقود هجوم ريال مدريد

على الجانب الآخر، يتصدر كيليان مبابي قائمة أبرز الأسلحة الهجومية لريال مدريد، بعدما سجل 9 أهداف وصنع هدفين خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، كما أحرز 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديوماندي هدفين وصنع هدفين خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، بينما أحرز هدفًا وصنع 3 أهداف خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

أما جود بيلينجهام، فسجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، في حين لم يسجل خلال مشاركاته الثلاث في دوري أبطال أوروبا.

وسجل كارلوس إسبى هدفين خلال 5 مباريات في الدوري الإسباني، إلى جانب هدف خلال 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

كما أحرز أردا جولر هدفين وصنع هدفين خلال 9 مباريات في الدوري الإسباني، فيما سجل هدفًا وصنع هدفين خلال مباراتين في دوري أبطال أوروبا.

صراع هجومي مفتوح بين برشلونة وريال مدريد

تمنح الأرقام الهجومية للفريقين مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أهمية إضافية، في ظل امتلاك برشلونة مجموعة من العناصر القادرة على صناعة الفارق، وفي مقدمتها لامين يامال ورافينيا، مقابل اعتماد ريال مدريد على قدرات كيليان مبابي وجود بيلينجهام وأردا جولر.

ويسعى برشلونة إلى استثمار معدله التهديفي المرتفع لمواصلة نتائجه الإيجابية، بينما يطمح ريال مدريد إلى استغلال خبرة لاعبيه في المواجهات الكبرى وتحقيق الفوز على غريمه التقليدي.

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