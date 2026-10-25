قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
120 فارسًا و20 فريقًا.. تفاصيل استضافة مصر جولة «لونجين» العالمية للأبطال تحت سفح الأهرامات.. فيديو
الكلاسيكو .. أرقام لافتة بين برشلونة وريال مدريد وصراع هجومي بين يامال ومبابي
«التأمين الصحي الشامل» توسّع شبكة مقدمي الخدمة وتوقّع عقد اتفاق مع مستشفى سموحة الجامعي
قبل قرعة الكاف.. تصنيف دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
هل يؤثر غياب إمام عاشور ومحمد هاني في مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي؟.. فيديو
بسبب تهديدات إيرانية.. أمريكا تجلي أفرادًا من سفاراتها وقواعدها العسكرية بالشرق الأوسط
6 مقاعد متبقية.. من سيحجز مكانه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟
مصطفى مدبولي: نحتاج إلى تحويل التعاون المائي إلى مشروعات تحقق التنمية لشعوب المنطقة
هل ينتقل مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة إلى الإنسان؟.. الطب البيطري يرد
رئيس الوزراء: مصر لم تحجر يومًا على التنمية في أي دولة بحوض النيل
اللايكات الوهمية وصناديق الحظ.. الإفتاء تحذّر من مخاطر السوشيال ميديا
توصيات منتدى مصر 2026 .. تفاصيل زيادة رواتب الفريق الطبي وإضافة سيارات إسعاف للأسطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يؤثر غياب إمام عاشور ومحمد هاني في مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي؟.. فيديو

الأهلي
الأهلي
البهى عمرو

أكد مصطفى يحيى، الناقد الرياضي بمجلة أكتوبر، أن النادي الأهلي يمر بتراجع في الأداء للموسم الثالث على التوالي، معتبرا أن غياب إمام عاشور ومحمد هاني عن لقاء كيتارا الأوغندي لن يؤثر كثيرا؛ بسبب ضعف مستوى المنافس.

وقال يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير على قناة صدى البلد ببرنامج صباح البلد، إن إدارة الأهلي أجرت تغييرات على 4 مدربين، إلى جانب تغيير الأجهزة الإدارية والطبية والفنية المساعدة، دون تحقيق التحسن المنتظر.

وأضاف أن العقاب الجماعي للاعبين بعد مباراة القناة في الدوري الأخيرة يأتي في ظل تراجع الأداء، مؤكدا أن المشكلة لم تعد مرتبطة بالأجهزة الفنية وحدها، بل تتعلق بأداء اللاعبين وروحهم داخل الملعب.

وبشأن مشوار الزمالك الأفريقي، أوضح الناقد الرياضي أن العودة إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد غياب 3 سنوات، مكسبا معنويا للفريق وجماهيره، رغم الأزمات المالية والإدارية واستمرار إيقاف القيد، الذي قد يحد من قدرته على تدعيم صفوفه في يناير.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج إلى تطوير العناصر المتاحة والاستفادة من الجهاز الفني ومحللي الأداء، لافتا إلى أن فرص عبوره دور المجموعات ستتأثر بقوة الفرق المنافسة.
 

إمام عاشور الأهلي مباراة الأهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد