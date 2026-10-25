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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش هزار.. أحمد شوبير يكشف ملامح سياسة الأهلي الجديدة في مشاركة اللاعبين

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في المباريات المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا من الناحية الفنية، لكن قرار مشاركته يخضع لحسابات الجهاز الفني.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «ياسر إبراهيم أعتبره جاهز يلعب، لكن الواضح كده إن موضوع المشاركة بالنسبة للأهلي مفيش هزار الفترة الجاية».

وتشير تصريحات شوبير إلى اتجاه الأهلي نحو فرض مزيد من الجدية في ملف المشاركة بالمباريات، مع ضرورة تقديم اللاعبين مستويات قوية والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، في ظل سعي الفريق لاستعادة أفضل مستوياته والمنافسة على البطولات خلال الموسم الجاري.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي، وحسم التأهل إلى الدور المقبل، لمواصلة مشواره في البطولة القارية والمنافسة على لقبها.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الفوز في مباراة الذهاب خارج الديار، وتجنب أي مفاجآت خلال مواجهة العودة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى حسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

ياسر إبراهيم الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي بطولة كأس الكونفدرالية موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة كيتارا الأوغندي

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