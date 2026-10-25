الأهلي يناقش مع رضا سليم الرحيل في يناير

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن مسؤولي النادي الأهلي كرروا حديثهم مع المغربي رضا سليم، لاعب الفريق، بشأن ضرورة البحث عن عرض مناسب للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، سواء عن طريق اللاعب نفسه أو وكيله.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن إدارة الأهلي أبلغت رضا سليم بموقف الحسين عموته، المدير الفني للفريق، مؤكدين له خروجه من حسابات المدرب المغربي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع النادي للتحرك من أجل تسويقه والوصول إلى عرض مناسب لرحيله في يناير.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 2026-2027، في لقاء يستهدف خلاله الفريق الأحمر حسم تأهله إلى دور المجموعات.

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما سجل عمر الساعي وأحمد سيد زيزو هدفي الفريق، ليصبح التعادل كافيًا للمارد الأحمر لضمان التأهل إلى المرحلة التالية.

تقام مباراة الأهلي وكيتارا اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.