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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وليون بسبب حفل الكرة الذهبية

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
باسنتي ناجي

كشفت الإعلامية ريهام حمدي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان وليون، التي كان مقررًا إقامتها يوم الأحد، لتُقام يوم الإثنين، بقرار من شرطة باريس لأسباب أمنية.

باريس جيرمان

وجاء قرار التأجيل بالتزامن مع إقامة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، في ظل الإجراءات الأمنية المرتبطة بالحدث، ما أدى إلى تغيير موعد المواجهة بين الفريقين.

وأضافت ريهام حمدي أن نادي باريس سان جيرمان سيشهد حضورًا محدودًا لممثليه في حفل الكرة الذهبية، على غرار ما حدث في العام الماضي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسماء الحاضرين من النادي الفرنسي.

باريس جيرمان برشلونه ريهام حمدي الاهلي الزمالك

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